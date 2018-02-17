بورصة وول ستريت تواصل الصعود لـ6 جلسات على التوالي

تمكنت بورصة وول ستريت من الإغلاق على مكاسب محدودة يوم أمس الجمعة لتواصل الصعود لسادس جلسة على التوالي، رغم أنها تخلت عن معظم مكاسبها الأولية بعد أن وجهت هيئة محلفين أميركية عليا اتهامات إلى وكالة روسية و13 مواطنا روسيا بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2016.



وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 19.01 نقطة، أو 0.08%، إلى 25219.38 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 1.02 نقطة، أو 0.04%، ليغلق عند 2732.22 نقطة.



لكن المؤشر ناسداك المجمع أغلق منخفضا 16.97 نقطة، أو 0.23%، إلى 7239.47 نقطة.



وتنهي المؤشر الثلاثة الأسبوع على مكاسب كبيرة مع صعود داو جونز 4.25% وستاندرد آند بورز 4.3% وناسداك 5.31%.



وهذا هو أفضل أسبوع من المكاسب لداو جونز منذ نوفمبر 2016 ولستاندرد آند بورز منذ يناير 2013 ولناسداك منذ ديسمبر 2011.