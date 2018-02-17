135 مليون مستثمر بسوق الأوراق المالية في الصين

كشفت أحدث البيانات الرسمية في الصين أن الدولة تمكنت من جذي أكثر من 135 مليون مستثمر في سوق الأوراق المالية المحلية.

وقالت شركة التسجيل والتسوية للأوراق المالية الصينية، إنه باستثناء المستثمرين المؤسسين وعددهم 364.7 ألف، فالمستثمرون هم من الأفراد. ومن بين هؤلاء المستثمرين من الأفراد، يملك 134 مليون شخص حسابات في سوق "أسهم إيه"، و2.4 مليون آخرون في سوق "أسهم بي".

يشار إلى أن لدى الصين سوقين للأوراق المالية هما بورصتا شانغهاي وشنتشن ولدى كل منهما أسهم إيه وأسهم بي. حيث إن "أسهم إيه" تقوم بالرنمينبي بينما تقوم "أسهم بي" بالعملات الأجنبية (دولار أمريكي في بورصة شانغهاي، ودولار هونغ كونغي في بورصة شنتشن). ومن بين 364.7 ألف مستثمر مؤسسي، يملك 342 ألفا منهم حسابات لأسهم إيه، ويملك الآخرون أسهم بي.

وأقفلت البورصتان الصينيتان عند مستوى مرتفع يوم الأربعاء الماضي، يوم التداول الأخير في سنة الديك قبل عطلة رأس السنة القمرية الصينية التي تستمر 7 أيام، حيث ارتفع مؤشر شانغهاي المركب بنسبة 0.45% ليصل إلى 3199.16 نقطة، وارتفع مؤشر شنتشن المركب ب 0.67% ليصل إلى 10431.91 نقطة، وفقا لصحيفة "الخليج".

في سياق متصل، وقع أكبر منظم للأوراق المالية في الصين مذكرة تفاهم مع نظيره الكازاخستاني لتعزيز التعاون في مجال الأوراق المالية. ووقع الوثيقة ليو شي يو رئيس لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية وستيفن جلاين الرئيس التنفيذي لهيئة أستانا للخدمات المالية في بكين الأسبوع الماضي. وقالت اللجنة في بيان لها على الإنترنت، إن توقيع مذكرة التعاون بين الصين وكازاخستان بشأن الأوراق المالية والعقود المستقبلية قد دخل مرحلة جديدة.

من ناحية أخرى، قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إن الصين ستواصل التركيز على أولوية خلق فرص العمل خلال سعيها نحو تحويل الهيكل الاقتصادي نحو نمط يقوم على التنمية عالية الجودة في العام الجاري 2018. وأضافت منغ وي المتحدثة باسم اللجنة في حديث مع صحيفة «المعلومات الاقتصادية» اليومية: إن ضغوط فرص العمل لاتزال قائمة بقوة في السنة الجارية، إذ من المتوقع أن يدخل نحو 8.2 مليون خريج جامعي سوق العمل، بينما يحتاج 9.7 مليون عاطل عن العمل إيجاد فرص عمل مناسبة.

وقالت منغ إن الصين ستعمل على تعزيز استراتيجية الصناعات الناشئة لخلق نقاط نمو جديدة للتنمية في العام الجاري، وتخفيف الفجوة التنموية بين مناطق البلاد، وتحسين معيشة المناطق الريفية وتبني المزيد من السياسات التنموية الاستباقية الخاصة بالتوظيف.

من جانب آخر، أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها مصلحة الدولة للإحصاء، مواصلة ارتفاع حجم الاستثمارات الخاصة الصينية في العام الماضي 2017. وذكرت المصلحة أن الاستثمارات الخاصة نمت بنسبة 6% على أساس سنوي، أي 2.5 نقطة مئوية أعلى مقارنة بمعدل النمو المسجل في العام الأسبق، لتسجل 38.2 تريليون يوان ( 6 تريليونات دولار أميركي) في السنة الماضية.