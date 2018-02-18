الخضري ترفع رأسمالها 458 مليون ريال لتسوية مستحقات

قرر مجلس إدارة شركة أبناء عبد الله عبد المحسن #الخضري للاستثمار القابضة، #زيادة_رأسمال الشركة بـ458 مليون ريال، من خلال إصدار أسهم جديدة، وذلك بهدف تسوية الديون ومستحقات موردي الشركة.

وستتم زيادة رأسمال الشركة بـ250 مليون ريال، من خلال أسهم جديدة لموردي الشركة، إضافة إلى زيادة رأس المال بـ208 ملايين ريال كحد أقصى مقابل تسوية الديون المستحقة.

وتستهدف الشركة من هذه الخطوة تحسين وضع السيولة، ما يتيح هامشاً أكبر من السلامة لتغطية الالتزامات، وتخفيض نسبة الرافعة المالية، الأمر الذي يحسن من وضع الشركة الائتماني ونظرتها المستقبلية.