بورصة مصر تربح 6.7 مليار جنيه في دقائق بعد خفض الفائدة

قفزت مؤشرات #البورصة_المصرية بدعم من خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة، يوم الخميس الماضي، وسجلت غالبية الأسهم المدرجة ارتفاعات تراوحت ما بين 4 و8% محققة أرباحاً تجاوزت 6.7 مليار جنيه، بأول نصف ساعة من تداولات جلسة اليوم.

وقرر #البنك_المركزي_المصري مساء الخميس الماضي تخفيض #سعر_الفائدة بمقدار 1% على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك، ليصبح 17.75%، و18.75%، و18.25% على الترتيب، مع تقليص سعر الائتمان والخصم بنسبة 1% ليسجل نحو 18.25%.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 6.7 مليار جنيه خلال أول نصف ساعة من جلسة اليوم، بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 0.77%، بعدما صعد من مستوى 863.7 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي ليسجل نحو 870.4 مليار جنيه في الوقت الحالي.

وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي " #ايجي_إكس_30 " بنسبة 1.24%، بعدما أضاف نحو 186 نقطة، مرتفعاً من مستوى 14921 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 15151 نقطة.

وصعد سهم البنك التجاري الدولي، صاحب الوزن النسبي الأكبر بين أسهم المؤشر الرئيسي بنسبة 1.56% عند سعر 76.11 جنيه، بقيمة تداول بلغت 10 ملايين جنيه.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.67%، مضيفاً نحو 5 نقاط بعدما ارتفع من مستوى 852 نقطة خلال إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي ليسجل نحو 857 نقطة في الوقت الحالي.

وامتدت المكاسب إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100"، الذي ارتفع بنسبة 0.68%، مضيفاً نحو 14 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 2032 نقطة في إغلاق تعاملات جلسات الأسبوع الماضي ليسجل مستوى 2046 نقطة.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء بقيمة 7.6 مليون جنيه، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع بصافي 5.4 مليون جنيه و2.2 مليون جنيه على التوالي.

وخيّم الارتفاع على الأسهم القيادية، حيث تصدر تلك الارتفاعات سهم "عامر غروب" بنسبة 3.45%، يليه سهم "سوديك" بـ3.44%، ثم "بورتو القابضة" بـ3.03%.