أردوغان يأمر بطرح 25% من بورصة اسطنبول للاكتتاب العام

قال همت قرة داغ، رئيس مجلس إدارة #بورصة_اسطنبول، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان أعطى أوامره بطرح 25% من البورصة للاكتتاب العام.

وأضاف قرة داغ خلال مؤتمر صحافي، أن حجم عمليات الطرح العام بالبورصة هذا العام لن يقل عن عشرة مليارات ليرة (2.65 مليار دولار)، بحسب ما نقلته "رويترز".

وكانت إدارة بورصة إسطنبول قد قالت إنها تخطط لبيع نحو 40% من أسهمها في طرح عام أولي في العام 2017.

وتأسست البورصة في العام 2013 بعد اندماج سوق إسطنبول للأوراق المالية مع بورصتي الذهب والمشتقات، ويستحوذ البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير على 10% في البورصة.