مخاوف العجز والتضخم تلقي بظلالها على الدولار

ارتفع #الدولار مقابل سلة عملات رئيسية اليوم الثلاثاء، ليتماسك فوق أدنى مستوى في ثلاث سنوات الذي سجله الأسبوع الماضي، لكن المخاوف من أن يعرقل تضخم العجز المالي الأميركي الاقتصاد، ألقت بظلالها على التوقعات الخاصة بالعملة.

وسجل #مؤشر_الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية منافسة 89.347، مرتفعاً بنحو 1.2% فوق أدنى مستوى في ثلاث سنوات البالغ 88.251 والذي سجله يوم الجمعة.

وتراجع الدولار في الأشهر الأخيرة حيث بددت عدة عوامل تدفع في اتجاه الهبوط أثر قوة الدفع الإيجابية الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية.

وتقوضت العملة الأميركية أيضاً بفعل المخاوف المتزايدة من عجز في الميزانية الأميركية من المتوقع أن يتضخم ليصل إلى أكثر من تريليون دولار في 2019، في ظل زيادة الإنفاق الحكومي وخفض كبير في ضرائب الشركات.

وانخفض اليورو 0.2% إلى 1.2387 دولار، متراجعاً بذلك عن أعلى مستوى في ثلاث سنوات الذي سجله يوم الجمعة عندما بلغ 1.2556 دولار.