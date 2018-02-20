كيف سيستفيد النظام المصرفي السعودي من "البلوك تشين"؟

ذكرت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" أن اتفاقية سلطة النقد السعودي مع شركة "ريبيل" للتكنولوجيا المالية إيجابية للتصنيف الائتماني.



وقدرت الوكالة أن خفض تكلفة إتمام وإدارة الصفقات المالية عبر الحدود بنسبة 10% سيؤدي إلى تحقيق وفورات في النظام المصرفي تتراوح بين 200 و400 مليون دولار سنويا.

وكانت سلطة النقد قد وقعت اتفاقية مع شركة "ريبيل" الأسبوع الماضي لتقديم برنامج تجريبي للمدفوعات عبر الحدود باستخدام تقنية البلوك شين.

وترجح موديز أن يؤدي التطبيق الناجح لهذه البرنامج البنوك السعودية إلى تحسين شفافية المدفوعات وكفاءتها بالإضافة إلى توفير في تكلفة المعاملات.