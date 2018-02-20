"بيتكوين" تخترق 11 ألف دولار وتحصد 73% من مكاسب العملات

واصلت العملات الرقمية مكاسبها خلال الأسبوع الجاري لتستقر وحققت أرباحاً تتجاوز 33 مليار دولار منذ تعاملات يوم الجمعة وحتى تعاملات صباح الثلاثاء.

ووفقاً لموقع "coinmarketcap" ومنذ تعاملات الجمعة الماضية وحتى صباح اليوم الثلاثاء، قفزت القيمة السوقية للعملات الرقمية من مستوى 477.2 مليار دولار إلى نحو 510.3 مليار دولار رابحة نحو 33.1 مليار دولار بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 6.93%.

وخلال خلال الأيام الماضية تمكنت عملة "بيتكوين" الأكثر قوة وانتشاراً في سوق العملات الرقمية من أن تحصد أكثر من 73% من إجمالي مكاسب العملات الرقمية البالغة نحو 33.1 مليار دولار بعدما ربحت "بيتكوين" وحدها نحو 24.3 مليار دولار.

وقفزت عملة "بيتكوين" خلال تعاملات الأيام الماضية بنحو 14.19% بعدما أضافت نحو 1434 دولار مرتفعة من نحو 10100 دولار في تعاملات الجمعة الماضية إلى نحو 11534 دولار في تعاملات صباح اليوم.

وقفزت القيمة السوقية لعملة "بيتكوين" بنسبة 14.26% رابحة نحو 24.3 مليار دولار بعدما ارتفعت قيمتها السوقية من مستوى 170.3 مليار دولار في تعاملات الجمعة الماضية إلى مستوى 194.6 مليار دولار في تعاملات صباح الثلاثاء.

وفي المركز الثاني جاءت عملة "ليتكوين" بعدما صعدت بنسبة 13.67% مرتفعة من مستوى 212 دولار في تعاملات صباح الجمعة الماضية إلى مستوى 241 دولار في تعاملات صباح اليوم.

وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لعمة "ليتكوين" من مستوى 11.7 مليار دولار إلى مستوى 13.3 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 13.6% بعدما أضافت نحو 1.6 مليار دولار.

وجاءت عملة "ريبل" في المركز الثالث بعدما ارتفعت خلال الأيام الماضية بنسبة 2.67% مضيفة نحو 0.03 دولار بعدما ارتفعت من مستوى 1.12 دولار في تعاملات الجمعة الماضية إلى مستوى 1.15 دولار في تعاملات صباح الثلاثاء.

وقفزت القيمة السوقية لعملة "ريبل" من مستوى 43.8 مليار دولار إلى مستوى 43.8 مليار دولار رابحة نحو 0.9 مليار دولار بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 2.05%.

وفي المركز الرابع حلت عملة "إيثريوم" والتي ارتفعت بنسبة 2.03% بعدما صعدت من مستوى 933 دولار في تعاملات الجمعة الماضية إلى مستوى 952 دولار في تعاملات صباح اليوم مضيفة نحو 19 دولار.

وقفزت قيمتها السوقية بنسبة 2.08% بعدما ربحت نحو 1.9 مليار دولار مرتفعة من مستوى 91.1 مليار دولار في تعاملات صباح الجمعة الماضية إلى مستوى 93 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم.

في المركز الخامس جاءت عملة "بيتكوين كاش" والتي ارتفعت بنسبة 1.85% رابحة نحو 22 دولاراً بعدما ارتفعت من نحو 1511 دولار في تعاملات الجمعة الماضية إلى مستوى 1539 دولار.

وارتفعت القيمة السوقية لـ "بيتكوين كاش" بنسبة 1.95% رابحة نحو 0.5 مليار دولار بعدما ارتفعت قيمتها السوقية من مستوى 25.6 مليار دولار في تعاملات الجمعة الماضية لتسجل نحو 26.1 مليار دولار في تعاملات صباح الثلاثاء.