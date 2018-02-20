2.3 % وزن السوق السعودي المحتمل في حال ضمه لـ MSCI

أعلنت مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال MSCI أن وزن السوق السعودي المحتمل، في حال ضمه إلى مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة سوف يكون 2.03%.

كما أوضحت MSCI أنها ستعلن في يونيو المقبل عن قرارها حول ما إذا سيتم ضم السعودية إلى مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة على أن تتم عملية الترقية المحتملة على خطوتين، الأولى خلال المراجعة نصف السنوية في مايو 2019، والثانية خلال المراجعة الربعية في أغسطس 2019

وأكدت MSCI أنه في حال طرح شركة أرامكو في السوق السعودية، المتوقع في النصف الثاني من العام الجاري، سيتم تعديل المؤشر ليشملها.

وتجدر الإشارة إلى أن 32 شركة مدرجة بالسوق السعودية، مرشحة للإدراج في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، تتجاوز القيمة السوقية لأسهمها الحرة 124 مليار دولار.