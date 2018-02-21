باي بال: "بيتكوين" قد تصبح طريقة الدفع الشعبية

تحدث المدير المالي لشركة باي بال، " PayPal" جون ريني، بشكل إيجابي عن استخدام #بيتكوين كخيار شعبي مستقبلي للمدفوعات في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال".

وقال ريني إن "باي بال" كانت واحدة من أولى الشركات التي تقبل بيتكوين على منصة "Braintree" في عام 2015. وبالرغم من ذلك، يضيف ريني: "نظرا لتقلب بيتكوين حاليا فإنها ليست عملة موثوقة للمعاملات، لأنه في حال كنت التاجر وكان لديك هامش ربح 10%، وأنت تقبل بيتكوين، واليوم التالي بيتكوين تحركت بنسبة 15%، فهذا سيعرضك للخسارة".

وتعتبر "باي بال" عملاق المدفوعات العالمية، ولديها 227 مليونا من الحسابات النشطة للعملاء، والتي أضافت نحو 8.7 مليون حساب في الربع الرابع فقط.

وردا على سؤال ما إذا كانت العملات المشفرة ستصبح شعبية أكثر من أي وقت مضى كعملة للمدفوعات، يقول ريني إن هناك "احتمالا كبيرا جدا": "التكنولوجيا ميزة حقيقية في ذلك. أعتقد أنه سيكون هناك نوع من التذبذب لمدة سنوات قبل أن يتم القبول بها كأحد أشكال العملة المستخدمة كل يوم".

وحققت أحد منتجات " #باي_بال" الجديدة، "Venmo"، وهي منصة الدفع عبر الهاتف النقال نجاحا كبيرا، حيث استخدمت هذه الخدمة في دفعات بلغ مجموعها 10.4 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام الماضي، بزيادة 86% عن العام السابق.

وتوفر "فينمو" Venmo إمكانية #التحويل_الفوري للأموال من محفظة المُستخدم الإلكترونية إلى حسابه المصرفي، وذلك خلال فترة لا تتجاوز 30 دقيقة، ويُمكن للمستخدم تحويل أي مبلغ لقاء 0.25 دولار أميركي فقط، لاستلامه على حسابه المصرفي بأسرع وقت مُمكن، وذلك أسوة بنفس الخدمة التي توفّرها "باي بال" بنفس التكلفة أيضًا.