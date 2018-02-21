صادرات سويسرا من الذهب للصين تسجل أعلى مستوى في عام

أظهرت بيانات من الجمارك السويسرية أن صادرات سويسرا من الذهب إلى الصين سجلت أعلى مستوى في أكثر من عام في يناير، بينما تراجعت الشحنات إلى الهند إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر.



وقالت سويسرا، وهي مركز مهم لتجارة وتخزين وصقل المعادن النفيسة، إن وارداتها الصافية من الذهب قفزت إلى أعلى مستوى منذ أغسطس آب عند 97.205 طن الشهر الماضي، مع تراجع الصادرات إلى أدنى مستوى في 5 أشهر في حين ارتفعت الواردات بمقدار الربع.



وقفزت الصادرات إلى الصين، أكبر مستهلك للذهب في العالم، إلى 41.5 طن في يناير من 17.8 مليون طن قبل عام، مما جعلها المتلقي الرئيسي لصادرات الذهب السويسرية الشهر الماضي.



وانخفضت الصادرات إلى الهند، ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم، إلى 14.335 طن من 26.543 طن في يناير 2017. وبلغت الصادرات إلى هونج كونج 24.459 طن ارتفاعا من 20.899 طن قبل عام.



وجاءت دولة الإمارات العربية كأكبر مصدر لواردات الذهب السويسرية الشهر الماضي، مع قيامها بشحن 21.446 طن من الذهب إلى سويسرا.



وصدرت أوزبكستان أيضا حوالي 20 طنا من المعدن الأصفر إلى سويسرا، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس.