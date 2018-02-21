قوة الدولار تهبط بالذهب لأدنى مستوى في أسبوع

سجلت #أسعار_الذهب أدنى مستوياتها خلال أسبوع اليوم الأربعاء، في ظل تماسك #الدولار بعد تعافيه من أدنى مستوى في ثلاثة أعوام الذي سجله الأسبوع الماضي، بينما يترقب المستثمرون نشر محضر أحدث اجتماع للجنة السياسات النقدية بمجلس #الفيدرالي_الأميركي للاسترشاد به على وتيرة رفع #أسعار_الفائدة في العام الحالي.

وبحلول الساعة 08:05 سجل الذهب في المعاملات الفورية انخفاضاً بنسبة 0.2% إلى 1326.24 دولار للأوقية (الأونصة)، متراجعاً للجلسة الرابعة على التوالي. وفي وقت سابق من الجلسة، لامست أسعار الذهب أدنى مستوى منذ 14 فبراير عند 1325.20 دولار للأوقية.

وسجل الذهب في العقود الأميركية الآجلة انخفاضاً بنسبة 0.2% إلى 1328.3 دولار للأوقية.

وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة عملات، بنسبة 0.2% إلى 89.879، بعدما صعد لأعلى مستوى في أسبوع عند 89.937. وكان المؤشر قد تراجع لأدنى مستوى في ثلاثة أعوام عند 88.253 يوم 16 فبراير.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 16.40 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 0.9% إلى 1024.80 دولار للأوقية، في حين انخفض البلاتين 0.5% إلى 994.90 دولار للأوقية.