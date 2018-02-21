كارني: الفائدة البريطانية لن تعود لمتوسط 5%

قال مارك كارني، محافظ بنك انجلترا، يوم الأربعاء، إن أسعار الفائدة البريطانية لن تعود إلى متوسط للأجل الطويل عند 5%.

وأضاف كارني أن حالة عدم اليقين التي تحيط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تؤثر على استثمار الشركات.

ومتحدثا في البرلمان، قال كارني إن العامل الأكثر أهمية لاقتصاد بريطانيا يبقى النهج الذي ستسلكه بريطانيا في الخروج من الاتحاد الأوروبي في 2019 وتأثيره على الثقة في البلاد.

وقال "سيكون هناك بعض التطورات الكبيرة للغاية هذا العام حول مستقبل علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي، ما سيكون له تأثير على توقعات الأسر والشركات ومن ثم التوقعات الاقتصادية".

وأضاف أن السياسة النقدية تتسم بالقدرة السريعة على التحرك، وإنها ستتفاعل مع تلك التوقعات.