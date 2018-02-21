"بيتكوين" تقفز 100% منذ السقوط الكبير أوائل فبراير

سجلت #بيتكوين أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، أمس الثلاثاء، وقفزت بحوالي 100% من أدنى مستوى لها هذا العام، مع مواصلتها التعافي بعد أن خففت الهيئات التنظيمية في كوريا الجنوبية موقفها من #العملات_الرقمية، بعد أسابيع من دراستها وقف تداول تلك العملات.

وفي بورصة #بتستامب التي مقرها لوكسمبورغ، صعدت "بيتكوين" إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 11722.58 دولار، أثناء تداولات أمس، قبل أن تتراجع عن بعض مكاسبها إلى 11669.38 دولار في أواخر التعاملات.

وسجلت العملة الرقمية الأشهر في العالم قفزة تبلغ حوالي 100%، منذ أن هوت إلى أدنى مستوى هذا العام عند 5920 دولاراً في أوائل فبراير.