محضر اجتماع الفيدرالي يدعم صعود الدولار

صعد #الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع أمس الأربعاء، مواصلا تعافيه من أدنى مستوياته في ثلاث سنوات التي هوى إليها الأسبوع الماضي، مع حصوله على دعم بعد نشر محضر أحدث اجتماع لمجلس #الفيدرالي_الأميركي ، والذي أظهر أن صانعي السياسة النقدية لديهم ثقة في الحاجة إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة.

وقفز مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، 0.46% إلى 90.134%، بعد نشر محضر اجتماع المركزي الأميركي، قبل أن يتراجع عن بعض مكاسبه ليبلغ في آخر تداول 90.075 في نهاية جلسة التداول.