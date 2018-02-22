هكذا تفاعلت الأسهم والسندات بعد نشر محضر الفيدرالي

صعدت عوائد سندات الخزانة الأميركية أمس الأربعاء في تعاملات متقلبة، بعد أن أكد أحدث محضر لاجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي التكهنات بمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة مع توقع تسارع النمو الاقتصادي.



وقفز عائد #سندات_الخزانة لأجل 30 عاما إلى 3.233% وهو أعلى مستوى منذ يوليو تموز 2015، في حين صعد عائد السندات لأجل عشر سنوات إلى 2.957 % وهو أعلى مستوى منذ يناير/كانون الثاني 2014 .

وارتفع عائد السندات الأميركية لأجل عامين، وهي فترة الاستحقاق الأكثر تأثرا بتوقعات أسعار الفائدة، إلى 2.274 % بعد أن قفز في وقت سابق من الجلسة إلى 2.282 % وهو أعلى مستوى في تسعة أعوام.



وكان محضر اجتماع لجنة #السياسة_النقدية بالبنك المركزي الأميركي قد أظهر مزيدا من الثقة في الحاجة إلى مواصلة زيادات أسعار الفائدة مع اعتقاد معظم أعضائها أن التضخم سيرتفع.

ومن المرجح أن يعزز الموقف الأكثر تفاؤلا بشأن التضخم في محضر الاجتماع الذي عُقد في 30 و31 يناير كانون الثاني، والذي نُشر أمس الأربعاء، التوقعات بأن الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي جيروم باول سيقود زملاءه إلى زيادة في أسعار الفائدة الشهر القادم.

الأسهم الأميركية تتخلى عن مكاسبها مع صعود عوائد السندات

وأغلقت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية منخفضة في ختام جلسة متقلبة، بعد أن دفع نشر محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى في أربعة أعوام.



وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول ببورصة وول ستريت منخفضا 166.97 نقطة، أو 0.67 بالمئة إلى 24797.78 نقطة في حين تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 14.93 نقطة، أو 0.55 بالمئة، ليغلق عند 2701.33 نقطة.



وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 16.08 نقطة، أو 0.22 بالمئة، إلى 7218.23 نقطة.

الدولار يصعد

وصعد الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع أمس الأربعاء مواصلا تعافيه من أدنى مستوياته في ثلاث سنوات التي هوى إليها الأسبوع الماضي، مع حصوله على دعم بعد نشر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي.



وقفز مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، 0.46 بالمئة إلى 90.134 بالمئة بعد نشر

محضر اجتماع المركزي الأميركي، قبل أن يتراجع عن بعض مكاسبه ليبلغ في آخر تداول 90.075 في نهاية جلسة التداول.