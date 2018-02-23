أداء عرضي للأسهم العربية والخليجية مع غياب المحفزات

سجل الأداء العام للبورصات العربية تداولات اعتيادية على مستوى قيم وأحجام التداولات، وجاءت الإغلاقات السعرية أكثر تماسكاً مقارنة بقيم السيولة التي سجلت ارتفاعاً على نطاقات التذبذب بين جلسة وأخرى، فيما مالت إلى التحسن خلال بعض الجلسات، إلا أنها بقيت دون المستويات المستهدفة والمسجلة خلال الفترة السابقة.

وقال رئيس مجموعة "صحارى" للخدمات المالية، الدكتور أحمد السامرائي، إن جلسات تداول الأسبوع الماضي لم تسجل أية اختراقات سعرية أو قفزات نوعية ملموسة، حيث جاءت نطاقات البيع والشراء متقاربة خلال نفس الجلسة، وجاءت نطاقات التذبذب منخفضة على مستوى الإغلاقات السعرية للمؤشر الرئيسي بين جلسة وأخرى، لتنهي البورصات العربية تداولاتها الأسبوعية عند الحد الأدنى من المحفزات والحد الأعلى من التوقعات لنتائج الأداء ومسارات أسعار النفط والتي كان لها دور محايد غير مؤثر على قرارات المتعاملين.

وأوضح أن وتيرة النشاط المسجلة انعكست على تعميق التداولات الانتقائية على أسهم وقطاعات بعينها خلال جلسات التداول الماضية، حيث شهدت بعض الأسهم موجات شراء كبيرة ساهمت بشكل مباشر في تحسين مسارات التماسك والتعويض الجزئي على مستوى القطاع وعلى مستوى السوق بشكل عام.

وعلى الرغم من إيجابية هذه المسارات إلا أن المؤثرات الإجمالية على المستوى المحلي والخارجي جاءت لصالح تسجيل المزيد من التداولات الهادئة وقيم تداول متواضعة على كثير من الصفقات المنفذة، فيما بقي الاستثمار المؤسسي عند حدود الانتقائية واقتناص الفرص ولم يتسع بعد ليصل إلى الاستثمار المتعدد والمتنوع على كافة القطاعات المدرجة لدى البورصات.

وقد أثرت معنويات المتعاملين السلبية في ظل الانحسار الملموس للمحفزات وطول فترة انتظار الإعلان عن نتائج الأداء السنوي لدى عدد من البورصات، على قرارات البيع الشراء والاحتفاظ، وجاءت جاذبية فرص الاستثمار عند حدود متواضعة ومن ضمنها الأسهم القيادية التي واصلت نزيف النقاط وواجهت صعوبات كبيرة للتعويض نظرا لضعف قيم السيولة الاستثمارية المتداولة خلال الفترة الحالية.

كما لم تعكس تحركات المتعاملين لدى البورصات توجهات استثمارية مستمرة ولا مضاربات حادة حتى نهاية تداولات الأسبوع، الأمر الذي يعزز من فرضية الانتظار حتى ظهور مزيد من الفرص الاستثمارية التي ترتبط بمؤشرات مالية واقتصادية مباشرة.