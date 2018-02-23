مستشار للبيت الأبيض: تقلبات سوق الأسهم غير مقلقة

هون رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض من أهمية المخاوف بشأن التقلبات الأخيرة في سوق الأسهم الأمريكية قائلا إنها "ليست شيئا استثنائيا".



وأبلغ كفين هاسيت الصحفيين في البيت الأبيض اليوم الخميس "إنه شيء عادي في سوق الأسهم".



وقال "لا أظن أن هذا شيئا استثنائي أو أنه شيء يجب أن يقلق الناس بشأنه".

إلى ذلك، صعد المؤشران داو جونز الصناعي وستاندرد آند بورز يوم أمس الخميس، مرتدين عن جلستين من الخسائر بدعم من مكاسب لأسهم قطاعي الصناعة والطاقة مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، لكن المؤشر ناسداك واصل الانخفاض لثالث جلسة على التوالي.



وأنهى داو جونز جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 164.70 نقطة، أو 0.66%، إلى 24962.48 نقطة، بينما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 2.63 نقطة، أو 0.10%، ليغلق عند 2703.96 نقطة.



وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 8.14 نقطة، أو 0.11%، إلى 7210.09 نقطة.

