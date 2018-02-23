هلع في سوق العملات الرقمية بعد خسائر فادحة في ساعات

حالة من الهلع والخوف والحذر تسيطر على سوق العملات الرقمية بعد خسائر عنيفة خلال الساعات الماضية، مع اتجاه العديد من الدول لتشديد الرقابة في محاولة لتقنين تداول هذه العملات، إضافة إلى دعوة من صندوق النقد الدولي إلى محادثات عالمية بشأن هذه العملات التي قفزت بنسب صاروخية خلال العام الماضي.

ووفقاً لموقع "coinmarketcap"، ومنذ جلسة الثلاثاء الماضي وحتى تعاملات مساء أمس الخميس، تكبدت العملات الرقمية خسائر تجاوزت نحو 92.7 مليار دولار بنسبة تراجع تقدر بنحو 18.16% بعدما هوت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 510.3 مليار دولار في ختام تعاملات الثلاثاء الماضي إلى مستوى 417.6 مليار دولار حتى مساء الخميس.

في مقدمة الخاسرين جاءت عملة "بيتكوين كاش" والتي تراجعت بنسبة 24.65% فاقدة نحو 378 دولاراً بعدما تراجعت من مستوى 1539 دولار في تعاملات الثلاثاء الماضي إلى نحو 1161 دولار في تعاملات مساء الخميس.

وتراجعت القيمة السوقية لعملة "بيتكوين كاش" بنسبة 24.52% خاسرة نحو 6.4 مليارات دولار بعدما تراجعت من مستوى 20.6 مليار دولار في تعاملات الثلاثاء الماضي لتسجل نحو 19.7 مليار دولار في تعاملات مساء أمس الخميس.

في المركز الثاني جاءت عملة "ليتكوين" بعدما تراجعت بنسبة 23.65% متراجعة من مستوى 241 دولار في تعاملات الثلاثاء الماضي إلى مستوى 184 دولار في تعاملات مساء أمس.

وتراجعت القيمة السوقية الإجمالية لعملة "ليتكوين" من مستوى 13.3 مليار دولار إلى مستوى 10.1 مليار دولار في تعاملات مساء الخميس بنسبة تراجع تقدر بنحو 24% بعدما خسرت نحو 3.2 مليار دولار.

وجاءت عملة "ريبل" في المركز الثالث بعدما تراجعت خلال الجلسات الثلاث الماضية بنسبة 21.73% فاقدة نحو 0.25 دولار بعدما تراجعت من مستوى 1.15 دولار في إغلاق تعاملات الثلاثاء الماضي إلى مستوى 0.90 دولار في تعاملات مساء أمس.

وتراجعت القيمة السوقية لعملة "ريبل" من مستوى 44.7 مليار دولار إلى مستوى 35.1 مليار دولار فاقدة نحو 9.6 مليار دولار بنسبة تراجع تقدر بنحو 21.47%.

وفي المركز الرابع حلت عملة "إيثريوم" والتي تراجعت بنسبة 16.59% بعدما تراجعت من مستوى 952 دولار في تعاملات مساء الثلاثاء الماضي إلى مستوى 794 دولار في تعاملات مساء الخميس خاسرة نحو 158 دولار.

وتراجعت قيمتها السوقية بنسبة 16.45% بعدما خسرت نحو 15.3 مليار دولار متراجعة من مستوى 93 مليار دولار في تعاملات مساء الثلاثاء الماضي إلى مستوى 77.7 مليار دولار في تعاملات مساء الخميس.

أما عملة "بيتكوين" التي تعد الأكثر قوة وانتشاراً في سوق العملات الرقمية فقد تراجعت بنسبة 15.45% فاقدة نحو 1783 دولاراً بعدما تراجعت من مستوى 11534 دولار في تعاملات مساء الثلاثاء الماضي لتسجل نحو 9751 دولار في تعاملات متأخرة من أمس.

وتراجعت القيمة السوقية لعملة "بيتكوين" بنسبة 15.41% خاسرة نحو 30 مليار دولار بعدما تراجعت قيمتها السوقية من مستوى 194.6 مليار دولار في تعاملات الثلاثاء الماضي إلى مستوى 164.6 مليار دولار في تعاملات مساء الخميس.