قفزة للأسهم الأميركية مع تراجع المخاوف من رفع الفائدة

ارتفعت الأسهم الأميركية بدعم من المكاسب التي تحققت في قطاع التكنولوجيا وتراجع العائد على السندات في الوقت الذي هدأ فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) من المخاوف بشأن مسار رفع أسعار الفائدة الأميركية هذا العام.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 348.61 نقطة، أو ما يعادل 1.4 بالمئة، إلى 25311.09 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 43.44 نقطة تعادل 1.61 بالمئة إلى 2747.4 نقطة وزاد المؤشر ناسداك المجمع 127.30 نقطة، أو 1.77 بالمئة، إلى 7337.39 نقطة.

وارتفع الدولار مقابل سلة عملات مواصلا تعافيه من أدنى مستوى في 3 سنوات الذي سجله الأسبوع الماضي.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة عملات كبرى 0.12 بالمئة إلى 89.847 بعدما كان قد سجل أدنى مستوى في ثلاث سنوات عند 88.253 في 16 فبراير.

وكان من شأن ارتفاع العائد على السندات الأميركية ومحضر الاجتماع الذي عقدته لجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في يناير كانون الثاني، والذي أعطى نظرة متفائلة نسبيا، مساعدة المؤشر على تحقيق مكسب نسبته 0.8 بالمئة هذا الأسبوع.