الذهب يصعد وأنظار السوق على السياسة الأميركية

ارتفعت أسعار #الذهب اليوم الاثنين، مدعومة بانخفاض الدولار مع هبوط عوائد السندات الأميركية، بينما يتوخى المستثمرون الحذر قبيل أول شهادة أمام الكونغرس لرئيس مجلس #الاحتياطي_الفيدرالي الجديد جيروم باول.

ويدلي باول بشهادته بشأن تقرير السياسة النقدية والاقتصاد نصف السنوي للبنك المركزي، غداً الثلاثاء، أمام لجنة الخدمات المالية التابعة لمجلس النواب الأميركي.

وبحلول الساعة 08:05 بتوقيت غرينتش، ارتفع السعر الفوري للذهب 0.8% إلى 1338.97 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن صعد إلى 1340.85 دولار مسجلا أعلى مستوياته في نحو أسبوع.

وكانت الأسعار قد تراجعت 1.4% الأسبوع الماضي في أكبر انخفاض لها على مدى شهرين ونصف.

وارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.9% إلى 1341.9 دولار للأوقية.

ونزل مؤشر #الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل سلة عملات رئيسية 0.3% إلى 89.600. وزاد المؤشر بحوالي 0.9% الأسبوع الماضي مبتعداً عن أدنى مستوياته في ثلاث سنوات 88.253 المسجل في 16 فبراير.

وصعدت الفضة 1.1% في المعاملات الفورية إلى 16.72 دولار للأوقية.

وزاد #البلاديوم 0.8% إلى 1054.72 دولار للأوقية بعد أن لامس 1058.40 دولار في وقت سابق من الجلسة، مسجلا أعلى مستوياته منذ 31 يناير.

وارتفع #البلاتين 0.7% إلى 1003.50 دولار للأوقية.