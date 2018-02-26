إلزام مدانين في قضية موبايلي دفع 311 مليون ريال

كشفت #هيئة_السوق_المالية_السعودية عن صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بخصوص الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ عدد من المتهمين في ما يعرف بقضية #شركة_موبايلي.

وبلغت القيمة الإجمالية للغرامات التي فرضت على المخالفين 311.1 مليون ريال.

وشمل القرار كلا من عبدالعزيز بن صالح بن عبدالله الصغير، وهشام بن عبدالعزيز بن صالح الصغير، وشركة عبدالعزيز الصغير للاستثمار التجاري، ومحمد بن عبدالمحسن بن محمد الأشقر، وفيصل بن محمد بن عبدالمحسن الأشقر، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وإيقاع عدد من العقوبات عليهم.

وقد جاءت العقوبات وفقاً للتفصيل الآتي:

أولاً: عبدالعزيز بن صالح بن عبدالله الصغير

1. الإدانة بمخالفة الفقرة (أ) من المادة الخمسين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة الخامسة من لائحة سلوكيات السوق، وذلك لقيامه بالإفصاح عن معلومات داخلية متعلقة بسهم شركة اتحاد الاتصالات (موبايلي).

2.

3. فرض غرامة مالية عليه قدرها (100,000) مئة ألف ريال.

4. منعه من إدارة المحافظ، ومن العمل مستشار استثمار، ومن العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة ثلاث سنوات.

ثانياً: هشام بن عبدالعزيز بن صالح الصغير

1. الإدانة بمخالفة الفقرة (أ) من المادة الخمسين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة السادسة من لائحة سلوكيات السوق, وذلك لقيامه بالتداول على سهم شركة اتحاد الاتصالات (موبايلي) بناءً على المعلومات الداخلية التي أفصح له عنها المدان عبدالعزيز بن صالح الصغير المشار إليه أعلاه .

2. فرض غرامة مالية عليه قدرها (100,000) مئة ألف ريال.

3. منعه من إدارة المحافظ، ومن العمل مستشار استثمار، ومن العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة ثلاث سنوات.



ثالثاً: شركة عبدالعزيز الصغير للاستثمار التجاري

1. إلزامها بدفع مبلغ قدره (280,948,800) مئتين وثمانين مليوناً وتسع مئة وثمانية وأربعين ألفاً وثمان مئة ريال إلى حساب الهيئة؛ نظير الخسائر المتجنبة نتيجة التداولات المخالفة على محفظتها الاستثمارية التي ارتكبها المدان هشام بن عبدالعزيز بن صالح الصغير.

رابعاً: محمد بن عبدالمحسن بن محمد الأشقر

1. الإدانة بمخالفة الفقرة (أ) من المادة الخمسين من نظام السوق المالية, والفقرة (أ) من المادة الخامسة والسادسة من لائحة سلوكيات السوق, وذلك لقيامه بالإفصاح عن معلومات داخلية متعلقة بسهم شركة اتحاد الاتصالات (موبايلي), والتداول بناءً على تلك المعلومات.

2. فرض غرامة مالية عليه قدرها (200,000) مئتين ألف ريال.

3. إلزامه بدفع مبلغ قدره (30,493,325.75) ثلاثون مليوناً وأربع مئة وثلاثة وتسعون ألفاً وثلاثة مئة وخمس وعشرون ريالاً وخمسة وسبعون هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير الخسائر المتجنبة نتيجة التداولات المخالفة على محفظته الاستثمارية.

4. منعه من إدارة المحافظ، ومن العمل مستشار استثمار، ومن العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة ثلاث سنوات.

خامساً: فيصل بن محمد بن عبدالمحسن الأشقر

1. الإدانة بمخالفة الفقرة (أ) من المادة الخمسين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة السادسة من لائحة سلوكيات السوق، وذلك لقيامه بالتداول على المحفظة الاستثمارية للمدان محمد بن عبدالمحسن الأشقر على سهم شركة اتحاد الاتصالات (موبايلي) بناءً على المعلومات الداخلية التي أفصح له عنها المدان محمد بن عبدالمحسن الأشقر.

2. فرض غرامة مالية عليه قدرها (100,000) مئة ألف ريال.

3. منعه من إدارة المحافظ، ومن العمل مستشار استثمار، ومن العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة ثلاث سنوات.

كما تعلن هيئة السوق المالية عن صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ عبدالعزيز بن صالح بن عبدالله الصغيّر، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة الفقرة الفرعية (4) من الفقرة (أ) من المادة الخامسة والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، وذلك لعدم إشعاره الهيئة بحصول تغيّر في نسبة ما يملكه أو ما له مصلحة فيه في أسهم شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) بتاريخ 23/7/2014م، كما تضمّن منطوق القرار فرض غرامة مالية عليه قدرها (100,000) مئة ألف ريال عن هذه المخالفة.