لماذا يحقق اليورو قفزة كبيرة أمام سلة من العملات؟

ارتفع #اليورو الاثنين مع تراجع الدولار بفعل العائد على السندات الأميركية لكن التعاملات كانت هادئة نسبيا قبيل كلمات لرؤساء بنوك مركزية وتطورات سياسية مهمة في كل من ألمانيا وإيطاليا.

ومع انحسار تعافي #الدولار، التي بدأت بعدما هوت العملة الأميركية لأدنى مستوى في ثلاث سنوات في 16 فبراير، تمكنت العملة الأوروبية الموحدة من أن ترتفع 0.3 %، وتقفز إلى 1.2328 دولار.

لكن اليورو ما زال منخفضا بمقدار سنتين عن المستويات المرتفعة التي بلغها في الآونة الأخيرة والتي تتجاوز 1.25 دولار. وارتفعت العملة الأوروبية هذا العام نتيجة ضعف الدولار.

وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة تضم ست عملات كبرى 0.2 % إلى 89.685. وزاد المؤشر نحو 0.9 % الأسبوع الماضي وابتعد عن أدنى مستوى في ثلاث سنوات بالقرب من 88.25 الذي سجله في 16 فبراير.

وانخفض العائد على #السندات_الأميركية التي أجلها عشر سنوات قليلا الاثنين في التعاملات الآسيوية إلى 2.866 % مواصلا التراجع عن أعلى مستوى في أربع سنوات الذي بلغ 2.957 % يوم الأربعاء.

ونزل الدولار 0.1 % مقابل العملة اليابانية إلى 106.65 ين وبدد بعض المكاسب التي كان قد سجلها في وقت سابق في التعاملات الآسيوية.

وارتفع الجنيه الاسترليني 0.6 % إلى 1.4047 دولار بينما زاد 0.3 % مقابل العملة الأوروبية الموحدة إلى 87.79 بنس لليورو.