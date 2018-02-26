"نيكاي" يقفز لأعلى مستوى في 3 أسابيع بدعم من وول ستريت

ارتفع مؤشر #نيكاي الياباني إلى أعلى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع اليوم الاثنين، حيث حققت معظم القطاعات مكاسب مع استمرار تحسن ثقة المستثمرين بعد أن صعدت بورصة "وول ستريت" صعودا مطردا.

وختم المؤشر القياسي اليوم مرتفعا 1.2% إلى 22153.63 نقطة، بعدما لامس في وقت سابق 22226.53 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ السابع من فبراير.

ومن بين المؤشرات الفرعية لـ #بورصة_طوكيو للأوراق المالية البالغ عددها 33 مؤشراً، ارتفع 31 مؤشراً وتصدرت الأسهم الآمنة نسبيا مثل أسهم قطاع الأدوية قائمة الرابحين.

وبشكل عام، كانت مكاسب السوق محدودة بفعل الحذر قبيل شهادة رئيس مجلس #الفيدرالي_الأميركي الجديد #جيروم_باول نصف السنوية أمام الكونغرس، التي تبدأ غدا الثلاثاء.

وسيبحث المستثمرون عن إشارات على آرائه بشأن السياسة النقدية.

وارتفع مؤشر #توبكس الأوسع نطاقاً 0.8% إلى 1774.81 نقطة.