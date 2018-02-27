الخليفي: أدوات "ساما" كافية لحماية الريال السعودي

أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الدكتور، أحمد الخليفي، أن لدى المؤسسة ما يكفي من الأدوات للتعامل مع أي ضغط على ربط الريال مع الدولار.

وأشار الخليفي في رده على أسئلة الصحافيين بمؤتمر مالي بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، اليوم الثلاثاء، إلى أن مؤسسة النقد تضع سياستها تماشيا مع سعر الفائدة على الدولار، بحسب رويترز.

وكان الخليفي يرد خلال المؤتمر على سؤال بشأن ما إذا كانت زيادات الفائدة الأميركية المتوقعة هذا العام قد تضغط على ربط العملة.

وأضاف أن البنك المركزي السعودي يريد أن يكون سباقا في توظيف التكنولوجيا المالية الجديدة ولاسيما في نظام المدفوعات.

كان البنك المركزي وقع في وقت سابق هذا الشهر اتفاقا مع ريبل الأميركية لمساعدة البنوك في المملكة على تسوية المدفوعات باستخدام برامج سلسلة الكتل.

وأشار الخليفي أيضا إلى أن البنك المركزي السعودي يجري محادثات مع نظيره الإماراتي بشأن استخدامات سلسلة الكتل "بلوك تشين".