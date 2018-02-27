الدولار يهبط وسط حالة من الحذر قبل شهادة رئيس الفيدرالي

نزل #الدولار مقابل سلة عملات رئيسية اليوم الثلاثاء، مع التزام المتعاملين الحذر قبل شهادة الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الاتحادي #جيروم_باول التي قد تحدد ما إذا كان لا يزال هناك مجال لاستمرار تعافي العملة الأميركية من أقل مستوى في ثلاثة أعوام.

وستكون شهادة باول أمام الكونغرس أول ظهور علني منذ توليه منصبه هذا الشهر. وسيتابع المتعاملون الشهادة عن كثب لمعرفة ما إذا كان باول سيواصل سياسة الرفع التدريجي لأسعار الفائدة التي انتهجتها الرئيسة السابقة جانيت يلين، أم سيتبنى موقفا أكثر تشدداً.

ونزل الدولار لأقل مستوياته منذ أواخر 2014 مقابل سلة عملات رئيسية في الشهر الجاري، لكنه تعافي منذ ذلك الحين بنحو 2%. واليوم نزل المؤشر 0.1% إلى 89.776.

ومع تراجع الدولار ارتفع #اليورو 0.1% إلى 1.2332 دولار، إذ نأى المستثمرون عن تكوين مراكز هذا الأسبوع قبل أحداث سياسية هامة في أوروبا.

وستجري انتخابات عامة في إيطاليا يوم الأحد، بينما تقرر أحزاب سياسية كبري في ألمانيا مصير اتفاق لتشكيل ائتلاف حاكم قد يضمن للمستشارة انجيلا ميركل ولاية رابعة.