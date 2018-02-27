تهديدات "ترمب" تدعم أسهم شركات الصلب الأميركية

قال الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب أمس الاثنين، إنه يريد إعادة #صناعة_الصلب إلى #أميركا ، حتى إذا كان ذلك يعني فرض تعريفات على الواردات من دول أخرى، لكن البيت الأبيض قال إنه لم يتخذ قراراً نهائيا في هذه المسألة.

وفي اجتماع بالبيت الأبيض مع حكام الولايات، قال ترمب: "أريد أن أعيد صناعة الصلب إلى بلدنا. إذا كان ذلك يتطلب تعريفات على الاستيراد فلتفرض تلك التعرفات.. ربما الزيادة في التكلفة ستكون ضئيلة لكن سيكون لدينا وظائف".

وقد صعدت أسهم شركات الصلب الأميركية الكبرى بعد تعليقات ترمب.

وأوصت وزارة التجارة الأميركية تراب بفرض قيود على واردات الصلب والألمنيوم من #الصين ودول أخرى، تتضمن عدة خيارات. وأمام الرئيس الأميركي مهلة حتى أبريل لاتخاذ قرار.