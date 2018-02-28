الدولار يتلقى دعماً من المراهنة على رفع الفائدة

اقترب #الدولار من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل سلة عملات، اليوم الأربعاء، بعد تصريحات تبعث على التفاؤل من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي #جيروم_باول بشأن #الاقتصاد شجعت على المراهنة على المزيد من الزيادة في #أسعار_الفائدة هذا العام.

وفي شهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، أقر باول بأن الاقتصاد شهد تحسناً في الآونة الأخيرة، في إشارة دفعت المستثمرين إلى المراهنة على رفع الفائدة أربع مرات خلال العام الحالي.

وكانت الجولة الماضية من توقعات مجلس الاحتياطي الاتحادي الاقتصادية في ديسمبر تشير إلى ثلاث زيادات هذا العام.

وبلغ #مؤشر_الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، في أحدث قراءة 90.395، بعدما ارتفع إلى 90.498 أمس الثلاثاء، وهو أعلى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع.

وهبط الدولار 0.2% مقابل العملة اليابانية إلى 107.10 ين.

وتراجع اليورو 0.1% إلى 1.2224 دولار، بعدما انخفض لفترة وجيزة إلى 1.2215 دولار، وهو أدنى مستوى منذ التاسع من فبراير. ومقابل الين، بلغ اليورو أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 130.82 ين، وسجل في أحدث قراءة انخفاضا بـ0.3% إلى 130.96 ين.