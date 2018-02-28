السعودية.. أول رخصة إدارة صناديق مالية بعد تعديل الشروط

وافق مجلس هيئة السوق المالية على الترخيص لشركة وثيق للخدمات المالية في ممارسة أنشطة إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية، وإدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة، والترتيب، وتقديم المشورة في أعمال الأوراق المالية.

ويعد هذا الترخيص الأول من نوعه لنشاطي إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية، وإدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة، ويأتي ذلك نتيجة لتعديل لائحة الأشخاص المرخص لهم، وخفض متطلبات الترخيص تماشياً مع مبادرات الهيئة الاستراتيجية ذات الصلة بتخفيض القيود على تراخيص الإدارة.

ويستهدف تعديل لائحة الأشخاص المرخص لهم والذي أعلن في أكتوبر 2017، تحفيز صناعة إدارة الأصول على النمو وزيادة أعداد مديري الأصول المرخصين، وتشجيع الطلب على منتجات الأشخاص المرخص لهم، وذلك من خلال تخفيض اشتراطات الحصول على الرخصة في عدد من الأنشطة، إلى جانب تقليل الالتزامات المستمرة على الأشخاص المرخص لهم.

وجاء التعديل على لائحة الأشخاص المرخص لهم في إطار جهود الهيئة في تنظيم وتطوير السوق المالية، وسعياً منها إلى تطوير استثمارات قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة وتوسيع مجالاته، ودعم صناعة إدارة الأصول في المملكة، وتماشياً مع رؤيـة المملكة 2030، وبرنامج هيئة السوق المالية (الريادة المالية 2020) المتضمن في أحد محاوره الرئيسة تحفيز الاستثمار بما يسهم في رفع جاذبية وكفاءة السوق المالية ويعزز من تنافسيتها إقليمياً ودولياً.

وتتضمن التعديلات تخفيض متطلب الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لنشاط الإدارة من 50 مليون ريال إلى 20 مليون ريال، وإضافة نوعين من الأنشطة ضمن قائمة أعمال نشاط الإدارة، هما إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية وإدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة، بأصول مدارة لا تتجاوز مليار ريال أو ما يعادلها، وبمتطلب حد أدنى لرأس المال المدفوع قدره 5 ملايين ريال.