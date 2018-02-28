بورصة مصر.. قفزات بقيم التداول الأعلى منذ 10 سنوات

كثف المستثمرون الأجانب من مشترياتهم خلال جلسة اليوم بالبورصة المصرية، لتسجل 3.1 مليار جنيه وهي القيمة الأعلى لمشترياتهم اليومية بتاريخ البورصة، مقابل 2.4 مليار جنيه في أبريل 2008.

وسجلت قيم التداول اليوم في البورصة بدون سندات، نحو 4 مليارات جنيه وهي القيمة الأكبر منذ 12 مارس 2008 والتي سجلت حينها 4.1 مليار جنيه.

وسجلت السوق المصرية، تداولات تاريخية خلال تعاملات اليوم، بعد تنفيذ مجموعة من الصفقات الكبيرة على سهمي ايسترن كومباني وهيرميس.

وتخطت سيولة السوق 3.9 مليار جنيه، والتي تعد أعلى سيولة تستقبلها البورصة المصرية في جلسة واحدة على الإطلاق.

واستحوذ سهما ايسترن كومباني والمجموعة المالية على قيمة بنحو ملياري جنيه، بعد تنفيذ 4 صفقات على أسهم الشركتين بالمناصفة.

وكشفت شاشات التداول عن تنفيذ صفقتين بقيمة بلغت نحو 380 مليون جنيه على أسهم ايسترن كومباني، فيما بلغت قيمة صفقتي هيرميس نحو 450 مليون جنيه.

تراجع أداء المؤشرات

وسجلت مؤشرات البورصة المصرية أداءً متباينًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، وسط عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والأجنبية لإعادة هيكلة المحافظ وتسوية المراكز المالية مع نهاية الشهر الجاري، قابلها عمليات شراء من قبل المستثمرين العرب.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 32ر0% مسجلًا 69ر15472 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بما نسبته 17ر0% ليصل إلى 72ر860 نقطة.

أما مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا فأضاف إلى قيمته 15ر0 % ، منهيًا التعاملات عند مستوى 30ر2017 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية 1ر4 مليار جنيه ليصل إلى 2ر892 مليار جنيه، بعد تداولات إجمالية بالسوق بلغت 9ر3 مليار جنيه.