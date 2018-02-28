جهود بورصة هونغ كونغ تتواصل لجذب طرح "أرامكو"

قال مدير بورصة #هونغ_كونغ اليوم الأربعاء، إن البورصة ما زالت تجري حواراً "جيداً" و"نشطاً" مع #أرامكو السعودية بشأن الطرح الضخم المزمع لأسهمها.

لكن تشارلز لي، الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحافي بعد إعلان نتائج البورصة، أضاف أنه "لا يملك وضوحاً في الرؤية بشأن خطة إدراج أرامكو".

وتعتزم الحكومة السعودية إدراج "أرامكو" في بورصة أجنبية أو أكثر إلى جانب سوق الرياض، متوقعة أن تصل قيمتها إلى تريليوني دولار.

وكان لي قد قال في مقابلة مع "رويترز" في نوفمبر، إن إدراج "أرامكو" في هونغ كونغ، سيساعد شركة النفط العملاقة في استقطاب طلب صيني ضخم لبيع أسهمها المتوقع أن تبلغ قيمته 100 مليار دولار.