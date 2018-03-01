الأسهم الأميركية تغلق منخفضة في أسوأ شهر منذ 2016

أغلقت الأسهم الأميركية منخفضة أمس الأربعاء بعد أن تعرضت لموجة مبيعات في أواخر الجلسة مع تضررها من القلق بشأن زيادات أسعار الفائدة، وسجل المؤشران داو جونز الصناعي وستاندرد آند بورز أسوأ شهر لهما منذ يناير 2016.



وأنهى داو جونز جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 380.83 نقطة أو 1.5% إلى 25029.20 نقطة، بينما هبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 30.45 نقطة أو 1.11%، ليغلق عند 2713.83 نقطة.



وينهي داو جونز شهر فبراير على خسارة قدرها 4.3%، في حين هبط ستاندرد آند بورز 3.9%.



وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 57.35 نقطة أو 0.78% إلى 7273.01 نقطة.



وينهي ناسداك الشهر على خسارة قدرها 1.87% في أسوأ أداء شهري منذ أكتوبر تشرين الأول 2016.