الذهب ينزل لأدنى مستوى في 3 أسابيع مع استقرار الدولار

تراجعت أسعار #الذهب إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع اليوم الخميس متأثرة سلباً بارتفاع الدولار، بينما يتأهب المستثمرون لمتابعة الجلسة الثانية لشهادة رئيس مجلس الاحتياطي #الفيدرالي #جيروم_باول أمام اللجنة المصرفية لمجلس الشيوخ في وقت لاحق اليوم.

وبحلول الساعة 07:44 بتوقيت غرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1313.81 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما لامس 1312.26 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى منذ التاسع من فبراير.

ونزلت الأسعار أكثر من 1% منذ بداية الأسبوع الحالي. وتراجع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.2% إلى 1314.7 دولار للأوقية.

واستقر #مؤشر_الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة عملات رئيسية عند 90.617، وكان قد لامس في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى منذ 19 يناير عند 90.744 دولار.

وتترقب سوق الذهب باهتمام شديد الجولة الثانية من شهادة باول.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 16.35 دولار للأوقية، فيما انخفض البلاتين 0.6% إلى 977.20 دولار للأوقية، بينما استقر البلاديوم دون تغير يذكر عند 1042.50 دولار للأوقية.