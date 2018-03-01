ساما ترفع ودائعها في البنوك الخارجية إلى 600 مليار ريال

أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي، #ساما، هبوط إجمالي #الأصول_الأجنبية في يناير بعد ثلاثة أشهر متتالية من الارتفاع.

وقد تراجعت الأصول الأجنبية بـ0.4% مقارنة مع شهر ديسمبر لتبلغ 1.854 مليار ريال. أما مقارنة مع شهر يناير من العام الماضي، فتكون الاحتياطيات الأجنبية قد تراجعت بـ5.06%.

وأظهرت بيانات يناير تحولا في مكونات الاحتياطيات الأجنبية حيث انخفض الجزء المُحتفظ به في صورة أوراق مالية أجنبية، مثل سندات الخزانة الأميركية، بنحو 20 مليون ريال إلى نحو 1.2 مليار ريال، وهو أدنى مستوى في 5 سنوات على الأقل.

بينما ارتفعت #ودائع_ساما لدى بنوك في الخارج بنحو 2% منذ ديسمبر لتقارب 600 مليون ريال، وهو أعلى مستوى في عام، وهو ما يمنح السعودية مرونة في التصرف للإنفاق على مشاريع استثمارية.

أما القروض المصرفية للقطاع الخاص فقد تراجعت بـ0.9% في يناير مقارنة مع الشهر المماثل من العام الماضي، وهو الانخفاض الشهري الحادي عشر على التوالي.