الذهب يرتفع مع تراجع الدولار بفعل قرار ترمب فرض رسوم

ارتفعت أسعار الذهب قليلا اليوم الجمعة مع تراجع الدولار بفعل مخاوف بشأن حرب تجارية وشيكة بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم كبيرة على واردات الصلب والألومنيوم.



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1316.84 دولار للأونصة لكنه يتجه إلى ثاني هبوط أسبوعي على التوالي بعدما تراجع 0.9% إلى الآن.



وهبطت الأسعار إلى أدنى مستوى منذ الثاني من يناير عند 1302.61 دولار للأونصة في الجلسة السابقة تحت ضغط من توقعات بالمزيد من الزيادة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مما هو متوقع هذا العام.



وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة بنحو 1% إلى 1317.7 دولار للأونصة اليوم الجمعة.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.3% إلى 16.41 دولار للأونصة بعد أن لامست أدنى مستوياتها في أكثر من شهرين عند 16.16 دولار للأونصة في الجلسة السابقة.



ونزل البلاتين 0.1% إلى 965.40 دولار للأونصة بعد أن هبط إلى أدنى مستوى منذ الرابع من يناير عند 950.50 دولار للأونصة يوم الخميس.



وارتفع البلاديوم 0.2% إلى 991 دولارا للأونصة بعدما سجل في الجلسة السابقة أكبر هبوط بالنسبة المئوية ليوم واحد منذ 25 يناير 2017، والذي بلغ 5.1%.