بورصة الكويت.. عمليات شراء وتجميع على أسهم قيادية

رغم اقتصار جلسات بورصة الكويت الأسبوع الماضي على 3 جلسات بسبب عطلة الأعياد بداية الاسبوع الماضي، إلا أن السيولة شهدت ارتفاعا، حيث زاد متوسط السيولة النقدية بنسبة 18.55%، ليصل إلى 13 مليون دينار.

فيما ارتفع متوسط عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع بنسبة بلغت 22%، ليصل إلى 75 مليون سهم.

وشهدت البورصة عمليات الشراء والتجميع التي تركزت بصورة كبيرة على أسهم الشركات القيادية التي أعلنت عن توزيعات نقدية، حيث ستبدأ هذه الشركات في عقد جمعياتها العمومية هذا الشهر مثل بنك الكويت الوطني وشركة زين.

نحو 90 شركة لم تفصح عن بياناتها المالية

وفي سياق منفصل، يترقب السوق انتهاء الشركات المدرجة من الإفصاح عن نتائجها المالية، خصوصا أن المهلة القانونية المخصصة للإفصاح ستنتهي بنهاية الشهر الجاري.

وتجدر الإشارة إلى أن نحو 90 شركة لم تفصح بعد عن بياناتها السنوية، فمع نهاية الأسبوع المنصرم، وصل عدد الشركات التي أعلنت عن نتائجها المالية عن العام 2017 إلى 66 شركة فقط من أصل 156 شركة، محققة ما يقرب من 1.69 مليار دينار أرباحاً صافية، وذلك بنمو نسبته 10.42% مقارنة مع العام 2016 حسب بيانات شركة بيان للاستثمار.