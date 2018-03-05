الموافقة على الطرح العام لصندوق الأول ريت بالسعودية

وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب "شركة الأول كابيتال" طرح وتسجيل وإدراج وحدات " #صندوق_الأول المركزية ريت" في السوق كوحدات صندوق استثمار عقاري متداول مطروحة وحداته طرحاً عاماً.

وقالت الهيئة في بيان نشر على موقع #السوق_السعودية " #تداول"، إنه يمكن الحصول على شروط وأحكام "صندوق الأول المركزية ريت" في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية، والتي تحتوي على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر إلى الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه.

وقد ينطوي قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام ودراسة محتواها، على مخاطر عالية. لذا فإنه يجب على المستثمر الاطلاع على الشروط والأحكام، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن أهداف واستراتيجية الصندوق وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الصندوق من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات الشروط والأحكام، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.