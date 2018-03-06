إدانة مخالفين لنظام هيئة السوق وغرامة بـ1.26 مليون ريال

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 5/6/1439هـ الموافق 21/2/2018، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة ضد إسماعيل بن عبدالكريم بن يحيى اليحيى (والمحالة لها من هيئة السوق المالية).

وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، متمثلاً في تقديم توصيات (المشورة) مقابل اشتراك مالي.

والإعلان عن ذلك عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وعبر برنامج المحادثة "WhatsApp".

ولفتت هيئة السوق، في بيان نشر على موقع "تداول"، إلى أن القرار تضمن فرض غرامة مالية عليه قدرها خمسون ألف ريال عن هذه المخالفة.

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 4/6/1439هـ الموافق 20/2/، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضد عبدالمحسن بن محمد بن صالح الدبيخي، وبدر بن عبدالمحسن بن عبدالرحمن المحيسن، وإبراهيم بن عبدالعزيز بن علي الحنايا، ومحمد بن عبدالعزيز بن علي الحنايا، وفهد بن محمد بن عبدالعزيز الحسيني.

وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة المادة الـ49 من نظام السوق المالية، والمادتين 2 و3 من لائحة سلوكيات السوق، لتداولهم أسهم شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة، وذلك خلال الفترة من 4/12/2011 إلى 14/3/2012.

إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركة المشار إليها، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات عليهم، وفقاً للتفصيل الآتي:

أولاً: عبدالمحسن بن محمد بن صالح الدبيخي

1 - فرض غرامة مالية عليه قدرها (100,000) مئة ألف ريال.

2 - إلزامه بدفع مبلغ قدره (738,914.60) سبع مئة وثمانية وثلاثون ألفاً وتسع مئة وأربعة عشر ريالاً وستين هللة إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.

3 - منعه من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاثة أشهر.

ثانياً: بدر بن عبدالمحسن بن عبدالرحمن المحيسن

1 - فرض غرامة مالية عليه قدرها (100,000) مئة ألف ريال.

2 - إلزامه بدفع مبلغ قدره (37,060.60) سبعة وثلاثون ألفاً وستون ريالاً وستون هللة إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.

3 - منعه من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاثة أشهر.

ثالثاً: إبراهيم بن عبدالعزيز بن علي الحنايا

1 - فرض غرامة مالية عليه قدرها (100,000) مئة ألف ريال.

2 - إلزامه بدفع مبلغ قدره (79,241.90) تسع وسبعون ألفاً ومئتان وواحد وأربعون ريالاً وتسعون هللة إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.

3 - منعه من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاثة أشهر.

رابعاً: محمد بن عبدالعزيز بن علي الحنايا

1 - فرض غرامة مالية عليه قدرها (40,000) أربعون ألف ريال.

2 - إلزامه بدفع مبلغ قدره (20,858.65) عشرون ألفاً وثماني مئة وثمانية وخمسون ريالاً وخمس وستون هللة إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.

3 - منعه من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاثة أشهر.

خامساً: فهد بن محمد بن عبدالعزيز الحسيني

انقضاء الدعوى الجزائية في حق المدعى عليه المتوفي.