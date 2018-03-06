اتصالات الإمارات تخطط لإعادة شراء أسهم بملياري دولار

قالت شركة اتصالات في بيان لها، إن مجلس الإدارة أوصى بشراء ما يصل الى 5% من رأس المال المدفوع، أو 434.8 مليون سهم، مضيفة أن إعادة الشراء تهدف إلى الإلغاء أو إعادة البيع.

وتدير #اتصالات، التي تتنافس مع شركة #دو في #دبي، عمليات في عدة دول، من بينها باكستان ومصر والسعودية. ويبلغ رأسمالها السوقي 151 مليار درهم (41 مليار دولار)، استنادا إلى سعر إغلاق السهم في جلسة أمس الاثنين، ما يعني أن قيمة إعادة الشراء ستبلغ 7.5 مليار درهم.

وارتفع سهم اتصالات خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في سوق أبوظبي بنسبة 2.02%، ليصل إلى 17.65 درهم.