الدولار يستقر مع تراجع المخاوف بشأن حرب تجارية

استقر الدولار مقابل الين، اليوم الثلاثاء، بدعم من تراجع المخاوف بشأن حدوث حرب تجارية نتيجة لاقتراح الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بفرض تعريفات على واردات الصلب والألمنيوم.

وانخفض الدولار إلى أدنى مستوى في 16 شهرا مقابل عملة الملاذ الآمن الين أواخر الأسبوع الماضي مع سيطرة المخاوف بشأن نشوب حرب تجارية في الأسواق بعد أن أعلن ترمب خطته بشأن تعريفات الصلب والألمنيوم.

واستقر الدولار خلال الجلسة عند 106.22 ين. وأمس الاثنين، ارتفع الدولار 0.4%، مبتعدا عن أدنى مستوى للعملة الأميركية في 16 شهرا البالغ 105.24 ين والذي سجلته يوم الجمعة.

وأظهر الين رد فعل محدودا بعد أن قال محافظ بنك اليابان المركزي هاروهيكو كورودا اليوم، إن هناك مخاطر نزولية على توقعات البنك المركزي بأن يبلغ التضخم المستوى المستهدف عند 2% قرب السنة المالية التي تنتهي في مارس/آذار 2020.

واستقرت العملة الكندية في أحدث تداولات عند 1.2980 دولار كندي مقابل الدولار الأميركي. وأمس الاثنين سجل الدولار الكندي انخفاضا إلى 1.3002 مقابل الدولار الأميركي، وهو أدنى مستوياته منذ يوليو العام الماضي.

وارتفع اليورو 0.1% إلى 1.2347 دولار ليتعافى بعد موجة بيع استمرت فترة وجيزة أمس الاثنين ترتبط بنتائج الانتخابات غير الحاسمة التي شهدتها إيطاليا في مطلع الأسبوع.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.1% إلى 0.7770 دولار أميركي. وكان رد الفعل محدودا على قرار بنك الاحتياطي الأسترالي الذي كان متوقعا على نطاق واسع بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 1.5%.