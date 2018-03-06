بورصة مصر تسجل أعلى قيمة سوقية في 10 سنوات

سجلت #البورصة_المصرية أرقاماً قياسية خلال تعاملات، أمس الاثنين، مسجلة أكبر قيمة سوقية منذ العام 2008 أي في نحو 10 سنوات.

ودفعت المشتريات القوية للمستثمرين المصريين والأجانب غالبية الأسهم المدرجة إلى ارتفاعات جيدة، بدعم عدد من المحفزات والأخبار الإيجابية.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 36.4 مليار خلال تعاملات أمس الاثنين، بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 4% بعدما صعد من مستوى 892.5 مليار جنيه في إغلاق تعاملات جلسة الأحد، ليسجل نحو 928.9 مليار جنيه في إغلاق تعاملات جلسة أمس.

وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي "ايجي إكس 30" بنسبة 1.22% بعدما أضاف نحو 190 نقطة خلال تعاملات أمس، مرتفعاً من مستوى 15519 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة الأحد، لينهي تعاملات جلسة أمس عند مستوى 15709 نقاط.

وبلغ حجم التداول على أسهم المؤشر الرئيسي نحو 206.4 مليون سهم، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 1.35 مليار جنيه، عبر تنفيذ نحو 30.58 ألف عملية.

وصعد سهم #البنك_التجاري_الدولي، صاحب الوزن النسبي الأكبر بين أسهم المؤشر الرئيسي، بنسبة 3.03% عند سعر 79.5 جنيه، بقيمة تداول بلغت نحو 118.18 مليون جنيه.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 1.22%، مضيفاً نحو 11 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 864 نقطة خلال إقفال تعاملات جلسة الأحد، ليسجل نحو 875 نقطة بنهاية تعاملات أمس.

وامتدت المكاسب إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي ارتفع بنسبة 1.12%، مضيفاً نحو 23 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 2108 نقطة في إغلاق تعاملات الأحد، ليسجل مستوى 2131 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة الاثنين.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو البيع بصافي بلغ نحو 29.02 مليون جنيه، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب والمصريين نحو الشراء بصافي بلغ نحو 25.7 مليون جنيه و3.29 مليون جنيه على التوالي.

وتصدر سهم "مصر الجديدة للإسكان" الأسهم القيادية الصاعدة بنسبة 5.44%، تلاه سهم شركة "سوديك" بنسبة 4.8%، ثم سهم "العربية لحليج الأقطان" بنسبة 3.35%.

في المقابل، تصدر سهم "جهينة" الأسهم القيادية الهابطة بنسبة 2.9%، ثم سهم "جي بي أوتو" بنسبة 2.28%، تلاه سهم "أوراسكوم للاتصالات" بنسبة 1.54%.