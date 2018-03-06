بورصة مصر تقفز فوق 16 ألف نقطة لأول مرة في تاريخها

تمكنت #البورصة_المصرية من تحقيق مستويات قياسية وتاريخية جديدة خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، بدعم عدد من المحفزات والأخبار الإيجابية التي أعلنتها الحكومة المصرية خلال الأيام الماضية.

ولأول مرة في تاريخ البورصة المصرية يتجاوز المؤشر الرئيسي مستوى 16 ألف نقطة، كما تجاوز رأس المال السوقي نحو 940 مليار جنيه.

ورغم استمرار اتجاه المستثمرين المصريين نحو البيع في إطار عمليات جني أرباح بعد موجة صعود قوية، قلصت مشتريات المستثمرين العرب والأجانب من حدة الارتداد والعودة إلى الأداء العرضي المائل للهبوط.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية، فقد ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 11.4 مليار خلال تعاملات اليوم، بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 1.22% بعدما صعد من مستوى 928.5 مليار جنيه في إغلاق تعاملات جلسة أمس، ليسجل نحو 940.5 مليار جنيه في إغلاق تعاملات جلسة اليوم.

وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي "ايجي إكس 30" بنسبة 1.99%، بعدما أضاف نحو 313 نقطة خلال تعاملات اليوم، مرتفعاً من مستوى 15709 نقاط في إغلاق تعاملات جلسة أمس، لينهي تعاملات جلسة اليوم عند مستوى 16022 نقطة.

وبلغ حجم التداول على أسهم المؤشر الرئيسي نحو 314.7 مليون سهم، بقيمة إجمالية تتجاوز 1.92 مليار جنيه، عبر تنفيذ 34.28 ألف عملية.

وصعد سهم #البنك_التجاري_الدولي، صاحب الوزن النسبي الأكبر بين أسهم المؤشر الرئيسي، بنسبة 3.44% عند سعر 81.11 جنيه، بقيمة تداول بلغت 212.9 مليون جنيه.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70"، بنسبة 0.70% مضيفاً نحو 6 نقاط، بعدما ارتفع من مستوى 875 نقطة خلال إقفال تعاملات جلسة أمس، ليسجل نحو 881 نقطة بنهاية تعاملات جلسة اليوم.

وامتدت المكاسب إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100"، الذي ارتفع بنسبة 1.5%، مضيفاً نحو 32 نقطة، بعدما ارتفع من مستوى 2131 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس، ليسجل مستوى 2163 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة اليوم.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع مسجلين صافي بيع بلغ نحو 239.2 مليون جنيه، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب نحو الشراء بصافي شراء بلغ نحو 233.47 مليون جنيه و5.7 مليون جنيه على التوالي.