مصر تحدد سعر الدولار عند 17.5 جنيه في موازنتها المالية

قال ثلاثة مسؤولين كبار في الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء، إنه تقرر تحديد سعر الدولار عند 17.5 جنيه في موازنة السنة المالية المقبلة 2018-2019 التي تبدأ في أول يوليو وسعر برميل النفط عند 65 دولاراً.

وسعر الدولار في موازنة السنة المالية الحالية 16 جنيهاً، بينما تباع العملة في البنوك العاملة في مصر حاليا بين 17.64 و17.68 جنيه.



ويبلغ سعر خام القياس العالمي برنت 65.60 دولار للبرميل في الأسواق اليوم.

إلى ذلك، قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي إن بلاده تستهدف عجزا في الميزانية ما بين 8.5 إلى 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في الأول من يوليو.



وأضاف الجارحي أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر سيصل إلى 5.5% في السنة المالية المقبلة.

وتستهدف مصر الوصول بنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.5% في السنة المالية المقبلة وخفض العجز إلى ما بين 8.5 و8.8% من الناتج المحلي الإجمالي.