مصر تختار البنوك المرتبة لسندات باليورو خلال أسبوعين

قال عمرو الجارحي، وزير المالية المصري، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستختار خلال أسبوعين البنوك المرتبة للإصدار المرتقب لسندات مقومة باليورو.

وتتوقع #مصر طرح #سندات بما بين مليار و1.5 مليار يورو خلال أبريل المقبل.

وأضاف الجارحي في تصريحات لـ"رويترز": "سنخرج في جولة ترويجية بعدة دول أوروبية في أبريل".

وقفز الدين الخارجي للبلاد 34.45% إلى 80.8 مليار دولار في سبتمبر الماضي. وبلغ احتياطي البلاد من النقد الأجنبي 42.524 مليار دولار في نهاية فبراير، وهو مستوى قياسي غير مسبوق.

وتعكف حكومة مصر على تنفيذ إصلاحات سعياً لإنعاش الاقتصاد، شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار والخدمة المدنية، وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون #ضريبة_القيمة_المضافة وقانون الإفلاس.