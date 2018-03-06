"بي انفستمنتس".. أول طرح خاص بالبورصة المصرية في 2018

أعلنت شركة "بي پي إي" القابضة للاستثمارات المالية، اليوم الثلاثاء، عن الانتهاء من إصدار نشرة الطرح العام والاكتتاب، الخاص بشركة "بي انفستمنتس" التابعة لها والمتخصصة في مجال الاستثمار المباشر بالسوق المصرية، ضمن الإجراءات النهائية لطرح عدد 43.131.554 سهماً عادياً في #بورصة_مصر، بسعر 10.75 جنيه للسهم.

وسيتم تنفيذ الطرح المرتقب من خلال شريحتين، إحداهما اكتتاب خاص لعدد 38.131.554 سهماً للمؤسسات المالية والمستثمرين الأفراد من ذوي الملاءة المالية، والجهات ذات الخبرة في مجال الأوراق المالية، والأخرى طرح عام للجمهور لعدد 5.000.000 سهم.

ومن المقرر أن تمتد عملية الاكتتاب الخاص من 6 إلى 25 مارس 2018، في حين أن عملية الطرح العام للجمهور سوف تمتد من 13 إلى 25 مارس 2018.

وتعتزم شركة "بي انفستمنتس" توظيف حصيلة الاكتتاب في تنمية استثماراتها الحالية، مع التوسع بمحفظة استثماراتها المتنوعة عبر تنفيذ مجموعة من "صفقات الاستحواذ الجذابة على شركات جديدة تعمل في قطاعات ذات مقومات نمو واعدة".

وأشار حازم بركات الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة "بي انفستمنتس"، إلى أن خطوة الطرح ستمكن الشركة من توسيع محفظة أعمالها عبر ضخ المزيد من الاستثمارات وتنفيذ صفقات جديدة جذابة.

من جانبه، أوضح علاء الدين سبع الشريك المؤسس وعضو مجلس إدارة "بي انفستمنتس"، أن طرح أسهم الشركة يأتي في إطار مساعيها لتزويد المستثمرين من الشركات والأفراد بفرص الاستثمار الجذابة في مختلف القطاعات الواعدة، حيث أصبحت تدفقات رؤوس الأموال الخاصة أحد السبل الرئيسية للمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر.

وتقوم شركة "سيغما كابيتال" بدور المنسق ومسؤول التغطية الأوحد في عملية الطرح المشترك، فيما يقوم مكتب ذكي هاشم وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني لشركة "بي انفستمنتس" في عملية الطرح المشترك.

يذكر أن "بي انفستمنتس" تأسست في العام 2006، وتتخصص الشركة في تنمية رؤوس الأموال عبر الاستثمار في مختلف الشركات والقطاعات الواعدة، وذلك تحت إدارة شركة "بي پي إي بارتنرز" التي تدير استثمارات عديدة حيث تبلغ القيمة السوقية للشركات التي تستثمر بها أكثر من 15 مليار جنيه.

وتضم محفظة استثمارات "بي انفستمنتس" مجموعة من الشركات في مختلف القطاعات ومنها شركة "مدينة نصر للإسكان والتعمير" و"توتال مصر" و"جيزة سيستمز" و"ابتكار للتمويل الاستثماري" و"إنفنيتي سولار" المالكة لثلاث محطات طاقة شمسية في منطقة بنبان بمحافظة أسوان.