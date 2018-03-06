"ساما" توقف العمل باتفاقيات إعادة شراء قصيرة الأجل

قالت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" إنها قررت إيقاف العمل باتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) لآجال سبعة أيام و28 يوما و90 يوما، بعدما نزلت أسعار فائدة سوق النقد القصيرة الأجل في #السعودية إلى ما دون الأسعار الأميركية للمرة الأولى في تسع سنوات.

وعزت المؤسسة في بيان مقتضب إيقاف العمل باتفاقيات إعادة الشراء إلى "انتفاء الحاجة لها في ظل التطورات الراهنة ولتعزيز الاستقرار النقدي".

وبلغ #سعر_الفائدة المعروض بين البنوك السعودية لأجل ثلاثة أشهر اليوم الاثنين عشر نقاط أساس دون نظيره الأميركي، وهو أضعف هامش منذ منتصف 2009 حين شوهت الأزمة المالية العالمية أسعار الفائدة. وفي نهاية 2016 بلغ سعر الفائدة السعودي 104 نقاط أساس فوق الأميركي.

واتفاقيات إعادة الشراء هي وسيلة يقرض بها المركزي البنوك أموالا قصيرة الأجل. وحين بدأ العمل باتفاقيات إعادة الشراء في أواخر 2016 لتعزيز السيولة بسبب تدني أسعار النفط ومنع ارتفاع أسعار الفائدة بشكل كبير. لكن في الأشهر الأخيرة، تحسنت السيولة محليا وانخفضت أسعار الفائدة في سوق النقد القصيرة الأجل وهو ما جعل إيقاف العمل باتفاقية إعادة الشراء أمراً مناسباً للمرحلة الحالية.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت السعودية أنها ستزيد قيمة إعادة تمويل قرض دولي من عشرة مليارات دولار إلى 16 مليارا.

وسيبقي البنك المركزي على خيار استخدام اتفاقيات إعادة الشراء لأجل يوم واحد، والتي استخدمها في السابق لسد أي نقص مفاجئ في السيولة بالبنوك.