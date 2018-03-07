الذهب يتخلى عن مكاسبه وسط مخاوف من حرب تجارية

تراجعت أسعار #الذهب اليوم الأربعاء، بعدما بلغت في وقت سابق أعلى مستوى لها في أسبوع مع تراجع #الدولار والأسهم، بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد #ترمب إنه سيمضي قدماً في فرض رسوم على الواردات، ليثير المخاوف مجدداً من احتمال نشوب #حرب_تجارية.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1333.15 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:47 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى له منذ 26 فبراير عند 1340.42 دولار للأوقية.

وانخفض الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم أبريل 0.07% إلى 1334.20 دولار للأوقية.

وقال جوردان إليسيو كبير الاقتصاديين لدى "ايه.بي.سي بوليون" لتجارة الذهب: "التقلب في الأصول عالية المخاطر والمخاوف من تداعيات النبرة التي يتحدث بها ترمب عن الرسوم ساهما في دفع الذهب للصعود".

وهبطت الأسهم العالمية والدولار بعد استقالة جاري كون المستشار الاقتصادي لترمب، وأحد أكبر المؤيدين للتجارة الحرة، بعدما قال الرئيس إنه متمسك بخطط فرض رسوم استيراد وصفها بعض معارضيها بأنها أول رصاصة في حرب تجارية عالمية.

وكان ترمب قد قال الخميس الماضي إن من المقرر الإعلان رسمياً هذا الأسبوع عن رسوم نسبتها 25% على #واردات_الصلب، و10% على منتجات #الألومنيوم.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 16.70 دولار للأوقية، بعدما لامست أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوعين. وتراجع البلاتين 0.9% إلى 959.74 دولار للأوقية.

ونزل البلاديوم 1.2% إلى 973.72 دولار للأوقية. وكان المعدن قد بلغ في وقت سابق من الجلسة 971 دولارا للأوقية، وهو أدنى مستوى منذ التاسع من فبراير.

وارتفعت أسعار #الذهب أكثر من 1% في تعاملات أمس الثلاثاء مع تراجع الدولار، بعدما لمحت كوريا الشمالية إلى أنها مستعدة لإجراء محادثات نووية، إضافة إلى قلق المستثمرين من سياسة تجارية أميركية "عدائية".

وسجل #الدولار أدنى مستوياته في أسبوعين مع مراهنة المستثمرين على العملات والأصول التي تنطوي على مخاطر، في ظل أنباء بأن الدولتين الكوريتين ستعقدان أول قمة ثنائية في أكثر من عشر سنوات، وبعدما قالت سول إن بيونغ يانغ مستعدة لمناقشة نزع الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة.

وارتفع الذهب أمس في السوق الفورية 1.1% إلى 1334.80 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركي، بعد أن لامس في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى له منذ السادس والعشرين من فبراير عند 1338.49 دولار.

وارتفعت العقود الأميركية للذهب تسليم أبريل 1.2% لتبلغ عند التسوية 1335.20 دولار للأوقية.