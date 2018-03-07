"أرابتك" تفوز بعقد بـ424 مليون درهم من"داماك"

كشفت مجموعة أرابتك القابضة اليوم الأربعاء عن فوز شركة أرابتك للإنشاءات إحدى الشركات التابعة والتي تعود ملكيتها الكاملة للمجموعة بعقد بقيمة 424 مليون درهم من شركة داماك العقارية لإنشاء 916 فيلا في مشروع "أكويا أكسجين" التطويري الرئيسي.

وأوضحت المجموعة في بيان لسوق دبي المالي إلى أن شركة صقر الإمارات الكهروميكانيكية "ايفيكو" وهي شركة أخرى تابعة وتعود ملكيتها بالكامل لها ستقوم بتنفيذ الأعمال الكهربائية والميكانيكية والصحية للمشروع.

ويشمل المشروع 329 وحدة في مجمع ميموسا و 419 وحدة في مجمع باسوود و 168 وحدة في امتداد مجمع أمازونيا بالمرحلة السادسة من مشروع "أكويا أوكسجين" التطويري الرئيسي.

وتتألف المراحل الثلاث من مساحة مبنية وقدرها 148 ألف متر مربع تقريباً، وستستغرق 22 شهرا لإنجازها بداية من مارس 2018.

ويمتد مشروع "أكويا أوكسجين" على مساحة 55 مليون قدم مربعة، ويحتوي على ملعب للغولف، ويتميز بسهولة الوصول منه إلى مرافق دبي الرئيسية.

وكانت مجموعة "أرابتك القابضة" أعلنت، في نوفمبر الماضي، عن فوز شركة الهدف للإنشاءات الهندسية التابعة لها بالكامل، بمشروع جديد بقيمة 950 مليون درهم.

وكانت "أرابتك" كشفت، في سبتمبر الماضي، عن فوز شركة "الهدف" بعقد المرحلة الأولى من المشروع الجديد الذي بلغت قيمته 196 مليون درهم.