الليرة التركية تتلقى ضربة جديدة من "موديز"

خفضت وكالة #موديز تصنيفات #تركيا السيادية إلى ‭Ba2‬ من ‭Ba1‬، بسبب ما قالت إنه استمرار تآكل القوة المؤسسية وتنامي مخاطر الصدمات الخارجية نظرا للعجز الكبير في ميزان المعاملات الجارية.

ونزلت #الليرة_التركية قليلا إلى 3.8054 مقابل الدولار بحلول الساعة 05:03 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجلت 3.8035 عند الإغلاق أمس الأربعاء.

وقالت "موديز" في بيان: "يبدو أن الحكومة ما زالت تركز على إجراءات المدى القصير على حساب سياسة نقدية فعالة وإصلاح اقتصادي جوهري".

وأضافت أنه في ضوء وضعها المؤسسي السلبي، فإن المركز الخارجي لتركيا ومتطلبات الاستدانة وتمديد القروض قد تدهورت.

وأشارت "موديز" أيضاً إلى "تنامي مخاطر تبلور صدمة خارجية، نظراً لمستويات العجز الكبيرة في ميزان المعاملات الجارية للبلاد، وارتفاع #الدين_الخارجي وما يلحق به من متطلبات كبيرة لتمديد آجال الاستحقاق في سياق مخاطر سياسية محتدمة".

وخفضت "موديز" التي سبق أن قلصت التصنيف الائتماني التركي إلى عالي المخاطر في 2016، نظرتها المستقبلية إلى سالبة من مستقرة في مارس من العام الماضي. وغيرت الوكالة نظرتها إلى مستقرة في أحدث خفض للتصنيف.