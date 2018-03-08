تراجع حجم تداولات الصناديق العقارية في فبراير بـ85%

كشف تقرير #الصناديق_العقارية السعودية المتداولة لشهر فبراير الذي أعدته شركة وثيق للاستشارات المالية عن تراجع حجم التداولات للصناديق العقارية لشهر فبراير بنسبة 85%، مقارنة بشهر فبراير العام الماضي، ليبلغ إجمالي التداولات 547 مليون ريال.

وعلى أساس شهري فقد انخفض حجم التداولات في فبراير بنسبة 36%، مقارنة بشهر يناير.

وبحسب التقرير الشهري بلغ إجمالي القيمة السوقية للصناديق العقارية 6.55 مليار ريال بمتوسط عائد عند 7.1%.

وفي تفاصيل الصناديق تصدر " #ملكية_ريت" القائمة من حيث القيمة السوقية التي بلغت 516 مليون ريال بمتوسط عائد عند نحو 8.2%.

أما #الجزيرة_ريت فكانت قيمته السوقية الأدنى بين الصناديق العقارية عند 190 مليون ريال / بعائد 3.1%.